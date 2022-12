Presupuesto, tasas y contrato con la CEZ: los temas que trata el HCD

En el día de hoy el Concejo Deliberante tendrá una jornada extensa ya que por la mañana, a las 9 horas, se desarrollará la sesión ordinaria en la que se deberán definir varios proyectos importantes, como el presupuesto municipal y la extensión del contrato de Cooperativa Eléctrica.

En tanto, por la tarde y a partir de las 19 horas, se desarrollará la Asamblea de Mayores Contribuyentes en la cual se definirá el aumento de las tasas municipales.

PRESUPUESTO 2023

El Ejecutivo municipal elevó al Concejo Deliberante un presupuesto municipal de 13.800 millones de pesos para el año 2023, que aumentó el doble, de 6.543 millones de pesos de este año a 13.800 millones para el año entrante. En porcentaje, un 52,58%

Las áreas con mayores recursos son Obras Públicas, con 3200 millones, casi la mitad del presupuesto; 1395 millones para Desarrollo Humano y otros 3100 para Desarrollo Territorial e Infraestructura. Este será el fuerte de la gestión el año entrante, la obra pública y la asistencia social con el mantenimiento de programas recreativos y sociales.

No obstante, el presupuesto elevado por el Ejecutivo estaba atado al aumento de los impuestos del 161% en relación al pedido inicial que le hizo al Concejo Deliberante. Sin embargo, los concejales le pusieron un límite al aumento y sólo otorgaron un 85%. Entonces el presupuesto deberá revisarse. Aunque se espera que se apruebe también en la jornada de hoy.

Cabe señalar que para la aprobación del presupuesto no hace falta su ratificación en una asamblea de Mayores Contribuyentes.

Los ingresos que plantea el municipio para sostener ese presupuesto son 4.964 millones de coparticipación federal. Unos 3750 millones en Seguridad e Higiene, una tasa que cobran las grandes empresas; 120 millones por cada sobretasa municipal Fondo Municipal de Deporte, Fondo Municipal de Educación Investigación y Ciencia y el Fondo Municipal de Salud- Bromatología y Zoonosis.

Por otro lado, unos 279 millones en multas por contravenciones, Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales, otras multas, recargos e intereses y fotomultas (153 millones de pesos).

Aparte, prevé recaudar 496 millones de pesos en el cobro de Higiene Urbana; 216 millones de Servicios Sanitarios y 128 millones en Prevención y Control (DPU).

MAYORES CONTRIBUYENTES TIENEN QUE RATIFICAR EL AUMENTO DE TASAS

Los vecinos, en caso de aprobarse el aumento de tasas hoy por la asamblea de mayores contribuyentes, deberán pagar un 85% más a partir de enero. Hasta el momento, los concejales aprobaron una ordenanza preparatoria que deben terminar de ratificar o desaprobar los mayores contribuyentes hoy por la tarde y en la segunda sesión de prórroga del HCD.

El Frente de Todos acordó un aumento de tasas que acompañe a la inflación. Es por ello que consensuaron elevar el valor del módulo a $120, un valor intermedio que finalmente promediará un 113% de aumento, ya no el 161% pedido por el Ejecutivo.

A la par, también consensuaron elevar la base imponible para evitar que los comerciantes chicos y medianos paguen las tres “sobretasas” en concepto de Deporte, Salud y Educación.

