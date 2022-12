Mayores contribuyentes ratificaron modificar la ordenanza impositiva

En la tarde del jueves concejales y Mayores Contribuyentes aprobaron la ordenanza impositiva que impone un aumento en las tasas municipales del 85%.

Con ella, también se eleva el valor del módulo a $120, un valor intermedio que finalmente promediará un 113% de aumento, ya no el 161%, elevando la base para que ingresen los que más ganan y dejar exentos a los comerciantes con menos facturación.

La base imponible de 10 millones de pesos de facturación bruta anual bruta que define a un comercio como “gran contribuyente” y que lo obligó, este último año, a pagar más de 9 mil pesos mensuales por las tres “sobretasas”.

Este “piso”, o base imponible, no se tocaba desde el 2019; y con una inflación anual del 100% prácticamente todo comercio pasó a ser un “gran contribuyente” y debe abonar estas tres “sobretasas”. Ahora se aprobó que el piso sea de 28 millones de pesos de facturación bruta anual, y a partir de ahí pagar 18 módulos. A la par, se conformó una escalada que comienza a partir de los 28 millones de pesos, con 18 módulos (6480 pesos mensuales por cada sobretasa) y una escala que va en aumento de acuerdo a la facturación bruta anual declarada. La premisa fue, “el que más factura, más paga”.

La categoría más alta es de 2400 millones de pesos de facturación bruta, que pasará a pagar 2200 módulos por cada sobretasa, 264 mil pesos por cada sobretasa.

Aprobado por mayoría

El aumento de las tasas municipales fue aprobado por mayoría, con la presencia de 20 concejales y 13 Mayores Contribuyentes la votación resultó 22 a 13.

El Listado de los Mayores Contribuyentes se compone de la siguiente manera: Veronica Berot, Agustina Amado, Daniel Bellizi, Néstor Cabrera, Luis Castellano, Gabriel Cimienti, Marisa De Silva, Bruno Firpo, Ricardo García, Abel Guidi, Hugo Goris, Nancy Hernández, Diego Matíassi, Stella Maris Repetto, Pedro Ríos, Nadia Santillán, Mirta Semple, Juan Andrés Treffinger y Dionisio Zalewsky. Aunque sólo trece se hicieron presentes y la votación de ellos fue la siguiente, de manera afirmativa: Agustina Amado, Daniel Bellizi, Luis Castellano, Bruno Firpo, Ricardo García, Abel Guidi, Nancy Hernández, Diego Matíassi, Stella Maris Repetto, Pedro Ríos y Nadia Santillán. En forma negativa, Veronica Berot y Gabriel Cimienti.

En cuanto a la votación de los concejales, Juntos votó en contra, con nueve votos, y la decisión de la edil limeña, Lorena Bustos, terminó por inclinar la balanza para la aprobación de la normativa favorablemente.

OPOSICION Y OFICIALISMO DIVIDIDOS EN LA VOTACION

Tania Caputo, concejal del Frente de Todos, defendió que “el aumento es para seguir trabajando en distintas áreas municipales, con la compra de insumos, la concreción de obras y la creación de nuevos espacios públicos”.

Finalmente, el concejal socialista del Frente de Todos, Aldo Morino, celebró el consenso pero pidió buscar una reforma tributaria para beneficiar a los contribuyentes.

Los argumentos de la oposición en el tratamiento del proyecto fueron las mismas que la semana pasada cuando rechazaron la ordenanza: “se trata de un incremento significativo, que debería ajustarse más a la realidad económica del país”, dijo el edil radical, Norberto Toncovich.

“Este aumento impacta en el bolsillo de los contribuyentes; o sea de sus propios bolsillos vecinos, no sean cómplices de este aumento”, les pidió la concejal, Natalia Blanco, a los mayores contribuyentes.

Concejales en la sesión del jueves pasado.

