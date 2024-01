El paro de la CGT: sin bancos y con transporte público hasta las 19

La Asociación Bancaria (AB) anunció que participará del paro general nacional convocado por la Confederación del Trabajo (CGT), para el miércoles 24 de enero en rechazo al DNU de Javier Milei y el proyecto de Ley Ómnibus, por lo que ese día no habrá servicio ni atención en los bancos.

El titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, sostuvo que el gremio formará parte de la jornada de movilizaciones porque no están dispuestos “a validar un ajuste sin precedentes que recae únicamente sobre los trabajadores/as, los jubilados/as y que afecta al pueblo en su conjunto”.

Y se manifestaron “en contra de todas y cada una de las medidas anunciadas y propuestas por el Gobierno” que “implican pérdidas de derechos, de puestos de trabajo, de independencia económica, sumado a privatizaciones indiscriminadas”.

La Ley Omnibus enviada al Congreso prevé la privatización de distintas empresas y sociedades del Estado. Entre ellas, algunas afectan directamente a los bancarios, como las del Banco Nación y todas sus empresas vinculadas, Banco BICE y Casa de la Moneda.

TRANSPORTE HASTA LAS 19

El próximo 24 de enero, la CGT convocó a un paro general y, en ese contexto, el foco estará puesto en el transporte público. La UTA (Unión Tranviarios Automotor) confirmó que el día del paro general de la CGT garantizarán el servicio hasta las 19 hs. Sin embargo, luego se sumarán a la medida de fuerza hasta las 00 hs.

Por medio de un comunicado, Roberto Fernández, secretario general de la UTA, mencionó que el transporte público “cumplirá con los servicios normales». Luego, pararán en todo el país: “se acoplará a la medida de fuerza, a nivel nacional, hasta las 0:00. Los derechos de los trabajadores no se negocian”.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) había confirmado semanas atrás que se adherirá al paro general de 12 horas. Aunque aseguraron que está garantizado el servicio del transporte público durante el miércoles 24 de enero desde las 0 hasta las 19. «Con el objetivo de facilitar la posibilidad de concentrar y desconcentrar a todo el pueblo de nuestra Patria que quiera expresarse, haciendo uso del derecho constitucional de peticionar ante las autoridades, dados los atropellos disfrazados de DNU y Ley Omnibus que viene llevando adelante este adolescente gobierno», subrayaron en el documento.

De esta manera, tanto los colectivos como los trenes y subtes funcionarán con normalidad casi toda la jornada. «Con la UGATT nos movilizamos y aseguramos el transporte de pasajeros. Al mismo tiempo, paramos a partir de las 12 en las ramas de actividad de transporte de cargas, la logística y los servicios que representamos en nuestra unión», aclararon.

La Ley Omnibus enviada al Congreso prevé la privatización de distintas empresas y sociedades del Estado. Entre ellas, algunas afectan directamente a los bancarios, como las del Banco Nación.

Paro y marcha

La marcha será el 24 de enero desde las 12 del mediodía frente al Congreso de la Nación. Tras la convocatoria de la central obrera, los sindicatos miembros comenzaron a comunicar su adhesión, como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea a gremios como la Unión Ferroviaria, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Taxis, Camioneros, Dragado y Balizamiento, Vialidad, peajes y aeronáuticos. También la CTA Autónoma, y los estatales de ATE que la integran, así como el SITraLab (Sindicato de Trabajadores de Laboratorios), el SUOR (Sindicato Único de Obreros Rurales), el SOESGYPE (Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, GNC, Playa de Estacionamiento), el CISPREN (Círculo Sindical de Prensa) y el FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina).

El Gobierno volvió a habilitar la línea 134

A pocos días del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 24 de enero, el Ministerio de Seguridad volvió a habilitar la línea 134 . Desde la cartera dirigida por Patricia Bullrich alertaron a todos los trabajadores y trabajadoras que reciban «aprietes» para sumarse al paro contra su voluntad y los instaron a llamar a la línea 134 para denunciar estas situaciones.

Según precisaron desde Seguridad, los operadores que atenderán esta línea telefónica «fueron instruidos para recabar la mayor información posible y para darle seguridad a cada empresario, comerciante, trabajador independiente, transportista, empleado en relación de dependencia o beneficiario de un plan que se vea obligado a parar».

Además, detallaron que las denuncias pueden ser anónimas y consideraron «fundamental» que la gente se «anime a llamar» para «defender su derecho a trabajar y vivir en libertad».

La línea 134 fue habilitada por primera vez previo a la marcha del 20 de diciembre, la primera movilización masiva desde la asunción del Gobierno, para recibir denuncias por amenazas y extorsiones para participar de la protesta.

En ese entonces, el portavoz oficial, Manuel Adorni, anunció que «cada uno de los beneficiarios de planes sociales que sientan que los están amenazando en línea con ‘si no van a la marcha les corta el plan'».

Comparte esto: Facebook

X