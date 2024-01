«Es nuestra obligación buscar la unidad y generar una agenda común de soluciones»

Ayer por la tarde se llevó a cabo el segundo encuentro de la “Mesa Multisectorial por la Democracia y los Derechos Campana- Zárate- Escobar”.

En tal iniciativa, se agrupan varios gremios, agrupaciones políticas y movimientos sociales para consensuar una postura política y acciones concretas frente al gobierno nacional y sus políticas “de ajuste neoliberales”. Así lo indican con su lema, “nos organizamos para defender la Patria”.

Los partidos más importantes que la componen son Unión por la Patria y el Partido Justicialista local, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT).

El encuentro fue el primero del año y contó con decenas de participantes en un salón del Sindicato de Papeleros repleto.

El orador principal fue Carlos Gutiérrez, titular de Asimra (Asociacion de Supervisores Mineros, Mecanicos de la Republica Argentina): “el Decreto de Necesidad y Urgencia es un avasallamiento a los derechos laborales. Las formas y la velocidad con la que se está promoviendo va en contra de los derechos de los trabajadores”, comenzó criticando durante el encuentro multisectorial y en diálogo con la presente el secretario general regional de la Asociación de Supervisores Mineros, Mecánicos del país.

“Es nuestra obligación siempre buscar la unidad, generar una agenda continua y común de soluciones. Y esta nueva obligación excede al movimiento obrero porque incluye a movimientos sociales, gremios, trabajadores activos, jubilados y comerciantes. Hoy está en juego la vida de todos. Por eso la convocatoria a todos los sectores en este segundo encuentro”, expresó el gremialista a la prensa.

Sobre el final, se consensuó seguir con estos espacios de encuentro y debate y continuar monitoreando la situación política y económica del país en función de la “delicada” situación del sector trabajador.

MATILLA: ES MUY GRAVE QUE EN ESTOS 40 AÑOS DE DEMOCRACIA SE PROCEDA DE ESTA FORMA

Por su parte, el otro orador fue Leandro Matilla, concejal de Unión por la Patria y titular del PJ de Zárate: “el DNU de Millei modifica más de 70 leyes de distintos códigos y la llamada Ley Ómnibus hace lo propio con leyes laborales, en contra de los trabajadores, e intenta privatizar empresas. Es muy grave que en estos 40 años de democracia se proceda de esta forma. Todo en un sólo marco normativo es un avasallamiento a la Democracia porque no se intenta discutir nada”, consideró Matilla.

Y respecto a la necesidad de esperar o pasar a la acción, evaluó; “no hay que dilatar más la situación, no son momentos para especular. Quienes tomamos conciencia tenemos que salir a defender a la República y a la Democracia. Por otro lado, necesitamos que hoy los jueces salgan a defender a la Constitución Nacional y los legisladores deben debatir estos temas por separado”. Y agregó; “opino que no estamos en un proceso de desregulación como nos quieren hacer creer, sino de regulación para unos pocos empresarios. Y esto no creo que es lo que votaron los ciudadanos. Si Millei hoy está, es porque se han cometido errores anteriores desde la política y desde nuestro partido. Pero no vamos a salir de esta situación salteando a la Constitución sino con más política y debate”, concluyó Leandro Matilla, titular del PJ local.

Carlos Gutiérrez de Asimra. Leandro Matilla, UxP-PJ.

