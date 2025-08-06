Zárate Basket: Se explicaron los motivos de la no participación en la Liga Argentina

A traves de una conferencia de prensa llevada a cabo el lunes por la noche, dirigentes del Club Unión (Zárate Basket) brindaron detalles de lo que fue la decisión de no participar en la próxima edición de la Liga Argentina, categoría a la cual había descendido en la temporada 2024/2025 luego de permanecer dos temporadas en Liga Nacional.

Esta reunión, a la que asistió el periodismo especializado en deportes de nuestra ciudad, tuvo lugar en una de las oficinas del Polideportivo Municipal “Diego Armando Maradona”.

Estuvieron presentes Sebastián Melo, presidente del Club Unión, Guillermo Di Battista, gerente del Polideportivo y Nelson Ingles, jefe de equipo de Zárate Basket.

Lo que se dijo, los motivos del abandono de Zárate Basket de la Liga en páginas de Diario La Voz.

Nelson Ingles, Guillermo Di Battista y Sebastian Melo durante la conferencia de prensa

“Quien nos soltó la mano tiene algo personal contra Zárate Basket”

Nelson Ingles fue el jefe de equipo de Zárate Basket a partir de diciembre de 2023. Tuvo un discurso muy contundente e incluso, por momentos, al borde de las lágrimas.

Esta fue su palabra

“Estoy enojado, enojado. Cuando uno comienza a crecer se nota que el enojo viene de un dolor, de una angustia, de algo que molesta. Estoy enojado pero también estoy triste.

Triste porque en todos estos días, que hubo un ida y vuelta, que vamos a jugar, que no vamos a jugar, esa adrenalina fue la que hubo y siempre con el optimismo que se podía seguir porque la intención siempre fue seguir, siempre. Hasta el 30 de Julio nunca pensé en otra cosa. Pero a partir de ahí me cayó la ficha y de a poco uno va haciendo un balance de las cosas que se fueron haciendo y fueron muchos años, muchos años y tristemente nosotros estamos desde el principio, pero desde el principio del principio.

Cuando surge la idea tuve la suerte de ser el presidente de Independiente cuando se necesitaba esa plaza para arrancar con el proyecto.

Por eso digo que duele mucho más que molestar.

Realmente no puedo entender por que llegar a ésta posición en el deporte argentino donde teníamos una plaza en la primera categoría del básquet argentino y creo que quien no hizo nunca deporte o no le interesa el deporte no tiene idea de lo que se trata, de lo que eso conlleva tanto como publicidad para la ciudad, propaganda, representatividad en el país. El esfuerzo que significa llegar ahí. Una vez que estamos en ese lugar no se puede perder por algo que nosotros empezamos y en el medio no estuvimos, por distintas circunstancias. Por eso digo que el que no entiende o no le dio el valor que ésto tenía es porque nunca jamás entró a una cancha de nada.

Si vamos hablar de lo que fue Zarate Basket desde el momento que nosotros empezamos fue un poco el proceso como se financiaba. Y ahora se desfinanció cien por cien. Ahora de ahí a soltarle la mano cien por cien, de no ayudar a gestionar, a conseguir, a tener conexiones y se necesitaba de una persona que le hiciera de nexo, o ayudara a las gestiones y no lo tuvimos. Una vez que se desfinanció totalmente se podía ir por otro camino pero en ese camino nos encontramos que no había nada porque en un principio se dijo ‘sí, de alguna forma se va hacer, de alguna forma lo vamos a conseguir’ y cuando llegó el momento nos soltaron la mano.

A mí no me queda otra que pensar que realmente era algo personal con el proyecto, cuando ya hacía dos años que estaba totalmente desligado de lo que se decía era el ‘equipo municipal’. A mí no me queda otra que pensar que fue algo personal con el proyecto o con el equipo.

El que tomó las decisiones de esto nunca supo o sabrá lo que fue el sacrificio de haber llegado y no sabemos cuando volverá a pasar que Zárate tenga un equipo en Liga Nacional. También puede pasar que nos digan que no somos un club y si la verdad no somos un club, somos un montón de clubes los cuales firmaron un acta en 2017. Somos todos los clubes.

Y también escuché, siempre del mismo lado, que el básquet no sirve que hay que hacer fútbol, perfecto estamos hablando de CADU un equipo en el Nacional B con lo que eso conlleva y sig nifica, el esfuerzo llegar a esa categoría y ¿Dónde esta ese apoyo al fútbol? Está a punto de descender. Ojalá logre mantener la categoría y seguir en la divisional pero muchachos si no lo ayudamos, no podrá seguir.

Vuelvo a repetir, estoy triste porque no entendieron absolutamente nada de lo que esto significa. El proyecto, el esfuerzo, el trabajo, las horas invertidas sobre todo de Guillermo (por Di Battista), todo quedó de lado. Estoy haciendo catarsis y no una conferencia de prensa porque en verdad duele, porque jamás pensamos que podían ser tan negligente y hablo por mí, es lo que yo pienso. Sostengo que es algo personal con el proyecto.

No tuve la suerte de jugar Liga Nacional para un club de Zárate, sí en TNA con Independiente y siempre digo lo mismo, no había algo más lindo que salir a la cancha y ver a toda la gente que a uno lo vió crecer, a amigos, mi familia, y tristemente eso no volverá a pasar…”

“El basquet de la ciudad no se merecía terminar así”

Guillermo Di Battista, es el gerente del Polideportivo “Diego Armando Maradona” y también formaba parte de los dirigentes con decisión en Zárate Basket.

A su turno se refirió sobre la no participación de Zárate Basket en Liga Argentina, algo que ya es oficial desde la semana anterior.

“Comparto el dolor que expuso Nelson (por Ingles) ya que nosotros dos junto a Claudio Ferrari iniciamos todo esto en el Club Independiente.

El cederle la plaza a Club Unión fue una conformidad de todos los clubes. Después por diversas cosas que no estábamos de acuerdo dimos un paso al costado. Ante la desvinculación de Osvaldo (por Cáffaro) del municipio y a la inminente desaparición de Zárate Basket volvimos para ver si podíamos ejecutar acciones para evitar que pasara lo que hoy pasó.

Lamentablemente no lo pudimos lograr y estamos en ésta situación.

Se juntan muchas cosas, tal como Nelson explica el cero apoyo de la Municipalidad, el poco apoyo de las empresas y pymes, comerciantes han apoyado, algunas empresas nos han acompañado pero también quiero dividir las cosas.

Uno critica la gestión de Zárate Basket desde sus inicios hasta acá y lo voy a separar en dos partes. Deportivamente fue un éxito total y rotundo y nadie puede discutir lo que se logró desde el nacimiento del Club Unión, que era concentrar a todos los clubes y que todos los clubes trabajemos para un club de Liga Nacional.

Los mismos derruptores que querían que esto fracase no van a poder jugar la Liga Nacional. Quienes veían a Zárate Basket como una competencia para ellos, será imposible que como club en solitario puedan participar en Liga Nacional ya que hay que hacer un trabajo a mediano y largo plazo no solo en lo deportivo sino también empresarial. Fijate que Independiente en ésta temporada en la Liga Federal jugó con tres o cuatro jugadores que pasaron por la Liga de Desarrollo y su cuerpo técnico pasó por Zárate Basket y esas son las cosas que se tenían que empezar a dar. El tiempo no nos acompañó.

No pudimos avanzar con las empresas, la Confederación Argentina de Basquetbol tampoco colabora en nada con lo que es la organización de los torneos. Pedimos un poco más de tiempo para ir trabajando con las empresas, con SanCor Seguros, Alba, Mercedes Benz, Softys, Master Bus que ya nos había dado su apoyo para esta nueva temporada y lo viene haciendo desde hace varios años, pero tampoco logramos que desde la Confederación se extienda el plazo de confirmación de equipos.

Fue muy difícil, a mi me entristece mucho lo que pasó.

Todo el mundo quiere básquet de primer nivel pero nadie quiere invertir en nada. Los clubes que lo toman como una competencia hacia ellos y se tornó muy difícil.

Yo rescato todo lo que se hizo éstos años desde lo deportivo y también entiendo que el desarrollo de éste proyecto estuvo muy politizado desde el primer momento y no pudimos en tiempo y forma torcer esa situación. Mostrarle a la sociedad, mostrarle a los clubes que éstos locos que estamos acá que veníamos por la idea original que los chicos tuvieran una vidriera, una plaza para poder jugar. En verdad es una lástima muy grande, tristeza porque no se merecía el básquet de la ciudad que esto terminara así, entiendo que con algunas pocas gestiones se podía haber cambiado es-to y seguir jugando en Liga y en lo personal entiendo que la Liga Argentina era una categoría que le podía quedar mejor al proyecto para competir porque hay un escalón muy grande entre Liga Nacional y Liga Argentina.

Y hay muchos egoísmos también ya que hay clubes que no querían cederte jugadores porque que-rían ser campeones del torneo local ser campeones de categoría Sub 15!!!!. No se entiende mucho.

A veces somos tan limitados, que nos miramos el ombligo solamente. Yo me pregunto ¿algunos de esos clubes que no querían cederle jugadores a Zarate Basket va a jugar Liga Nacional o Liga Argentina?

Y todo para ser campeones del torneo local ¿vieron lo que es el torneo local? Zárate Basket hizo acciones para colaborar con los clubes locales y pensábamos siempre como ayudarlos. Sí es verdad que hubo tres o cuatro años que el proyecto estuvo algo separado de los clubes loca-les pero también hay otra realidad, la Asociación está acéfala.

A pero, nos ponemos contentos si un jugador se va a jugar a Platense, estamos todos felices. Pero que no venga a Záratre Basket…”

“Fue una decisión dificil de tomar pero debemos ser conscientes del momento”

Sebastian Melo, presidente del Club Unión, también estuvo en la conferencia de prensa y manifestó que “Lamentablemente fue una decisión muy difícil pero a la vez uno debe ser consciente del momento. Nosotros enfrentamos esta temporada pasada con fondos propios, las empresas grandes con las que nos reunimos tampoco se podían hacer cargo con un proyecto a largo plazo.

Hay una realidad también que no queríamos plata del municipio tampoco, lo que le pedíamos era que nos acompañen a sentarnos con las empresas, con los empresarios. Es que Zárate, la ciudad de Zárate, estaba en la boca de todo el país con el básquetbol y no lo supieron aprovechar. Perdimos una oportunidad que haya empresas que puedan venir a Zárate, a 80 kilómetros de Capital Federal, con puertos, con industrias a nivel nacional.

En cuanto a la decisión que tomamos entiendo que fue la más razonable, el no enfrentar una temporada sin tener los recursos para hacerlo.

Y es realmente triste, hubo mucha gente que nos preguntó porque no jugamos pero lo que pasa es que a fin de mes los jugadores te llaman, los entrenadores te llaman, los dueños de los departamentos que alquilamos te llaman.

Nosotros por suerte en estos diez meses que estuvimos terminamos la gestión con las cuentas al día. Fue lo más razonable de parte nuestra sabiendo que no podíamos tener completo el presupuesto.

Y con Guillermo nos ponemos a disposición de quien quiera, de acá hacia adelante, hacer algo serio podemos hablar de la experiencia que tuvimos en esta temporada.

Nosotros habíamos armado un presupuesto para Liga Argentina con un número determinado y de repente los jugadores nos pedían dos o tres veces más de lo que podíamos pagar. Por eso era muy difícil proyectar algo..”