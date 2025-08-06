“No vamos a gastar mil millones de pesos en un equipo de basquet…”

El intendente municipal Marcelo Matzkin, en la habitual conferencia de prensa que lleva adelante cada mes, ayer por la mañana se refirió a la situación de Zárate Basket.

Ante una consulta resaltó que “hemos cumpli-do con Zárate Basket con la temporada en curso, que fue la anterior.

Ahora no vamos a sostener un proyecto que pasado a moneda corriente le implicaría al municipio poner 1.000 millones de pesos anuales para sostener un equipo de básquet, que está perfecto el logro deportivo, que es hermoso que Zárate tenga un equipo de primera pero que no tiene por qué pagarlo el municipio.

Eso no es un problema económico, esto no hace que si tuviéramos más plata aportaríamos más a Zárate Basket.

No vamos a aportar a Zárate Basket aún cuando nos sobre la plata porque a los municipios no le tiene que dar superávit y sobrarle la plata.

Si a un municipio le sobra la plata lo que tiene que hacer es cobrar menos tasas. Entonces creo que el vecino no tiene que pagar una tasa para que el municipio gaste 1000 millones en sostener, como lo hacia la gestión anterior, un equipo de básquet.

No lo tiene que hacer en un equipo de básquet ni tampoco en un equipo de fútbol.

Me parece que las políticas públicas son para todos y no selectivas.

Me encantaría que Zárate Basket hubiera conseguido el financiamiento privado que tenía que conseguir y que se propuso éste municipio ayudar ahora ser el único sostén económico de un equipo de básquet no es un tema de cuanta plata tenemos o no, es un tema de convicción política, mientras yo esté no lo voy a hacer.

Le guste a algunos o no le guste a otros.

No es un problema de déficit o no déficit, es de prioridad.

No vamos a gastar 1.000 millones de pesos en un equipo de básquet”