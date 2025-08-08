Agente del COZ junto a un custodio redujeron a una mujer armada

Una mujer fue detenida el martes pasado tras robar en un comercio ubicado en Carriego al 900. El hecho ocurrió en la intersección de Carriego y Juan B. Justo, donde un agente del Centro de Operaciones Zárate (COZ), que se encontraba de franco, intervino junto a un custodio de un supermercado para reducir a la delincuente.

Según fuentes oficiales, la mujer portaba entre sus prendas un revólver calibre .22 sin municiones en el tambor. También se le incautaron una gorra, una mochila, artículos de maquillaje, varias prendas de vestir y dinero en efectivo.

Prefectura DPRO Zárate se hizo presente en el lugar y concretó la aprehensión, dando inicio a las actuaciones correspondientes por el delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada”. La mujer quedó a disposición de la Justicia, mientras se investiga si está vinculada a otros hechos delictivos en la zona.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Zárate destacaron el accionar del agente del COZ, quien no dudó en intervenir para poner fin al ilícito.

