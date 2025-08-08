Leandro Matilla repudia los vetos de Milei: “¿Cómo se puede ser tan cruel?”

Leandro Matilla, candidato de Fuerza Patria (FP) Zárate y presidente del Partido Justicialista(PJ) local, expresó su más enérgico repudio ante los recientes vetos del presidente Javier Milei a leyes claves para los sectores más vulnerables, especialmente personas con discapacidad y jubilados.

“¿Cómo se puede ser tan cruel? ¿Cómo se puede gobernar de espaldas al dolor de la gente?”, cuestionó Matilla.

Los vetos presidenciales no son solo un acto administrativo. Son una declaración de principios. Y en este caso, revelan una visión profundamente insensible y peligrosa. “Estamos hablando de derechos básicos. De personas que han trabajado toda su vida o que enfrentan condiciones que requieren del apoyo solidario del Estado. Vetar ese acompañamiento no es ajuste: es abandono”, sostuvo.

Desde Zárate, Matilla llamó a reflexionar sobre el rumbo ético del país. “Gobernar no es solo números. Se trata de caminar el sendero correcto. De hacer lo moralmente lógico. De no perder la humanidad en la gestión pública”.

El dirigente zarateño reafirmó su compromiso con un modelo que priorice a quienes más lo necesitan. “Hoy, más que nunca, hay que alzar la voz. No podemos naturalizar el desprecio. Ni resignarnos al cinismo de un gobierno que elige a los poderosos y castiga a los más débiles”.

Declaraciones del candidato de Fuerza Patria.