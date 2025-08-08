Apostillas de la visita del gobernador Kicillof a Zárate

Hace un año comenzó a funcionar la Casa de a Provincia pero fue inaugurada, de forma oficial, por el gobernador Kicillof en su reciente visita a la ciudad del miércoles pasado.

En un acto que se prometía netamente peronista, no hubo grandes cánticos ni bombos resonantes. Sólo el sindicato químico, una porción de la Unión Obrera Metalúrgica, gremios marítimos y una pequeña parte de militantes del Partido Justicialista acompañaron la jornada en la calle Andrade, la cual fue cortada para el acto frente a la Casa de la Provincia.

En el espacio peronista sobrevuela una sensación notable de división que fue disimulada por la educación y altura de los protagonistas.

En esa dispersión, fueron varios dirigentes los que buscaron los primeros lugares de las primeras filas. Leandro Matilla, como cabeza de su grupo de concejales pejotistas, Lucas Castiglioni como parte del armado local de Agustina Propato y otros dirigentes de menor peso de la escena de la centro izquierda local.

Ni bien se bajó Kicillof de la camioneta Mercedes Benz que lo transportaba, uno a uno se fueron parando de sus asientos y buscaron la foto de campaña, para las redes sociales, haciendo “la v” junto al gobernador.

Pero Axel sólo aceptó la compañía de dirigentes de peso político propio: como la diputada nacional Agustina Propato, Leandro Matilla y Diego Nanni, intendente de Exaltación de la Cruz, y primer candidato a legislador provincial.

La voz del inconsciente peronista

Con un operativo policial desmedido, y montado de temprano, comenzaron a sonar clásicos musicales que parecían ser puestos a propósito. Como si una voz inconsciente peronista hablara por sí misma. Uno de los temas que amenizó la espera del gobernador, que arribó cerca de las 9:20, fue “Always on my mind”. La letra, traducida al español, dice lo siguiente en un fragmento; “Pequeñas cosas que debería haber dicho y hecho. Simplemente nunca me tomé el tiempo. Pero siempre estuviste en mi mente. Siempre estuviste en mi mente”.

Luego sonó “Sweet Dreams”; “Dulces sueños están hechos de esto. ¿Quién soy yo para no estar de acuerdo? He viajado por el mundo y los siete mares. Todo el mundo está buscando algo”.

Finalmente sonó el tema “Self control”; “Otra noche, otro día pasa. Nunca dejo de preguntarme por qué. Me ayudas a olvidarme de jugar mi papel. Me quitas mi yo, me quitas mi autocontrol”.

Terminaron de pasar estos tres temas y el gobernador hizo su aparición. Con funcionarios de su gabinete como el Ministro Alonso, Alvarez Rodríguez y Amarilla, del Ministerio de Asuntos Agrarios.

Un dato de color fue la salida del gobernador al “balcón” de la Casa de la Provincia, haciendo “la V de la Victoria”. Ese gesto fue el más aplaudido de la mañana ante la importante concurrencia.

Kicillof cruzó al intendente por no haber asistido

El gobernador se hizo un tiempo en su discurso, el cual fue netamente político, para criticar al intendente Matzkin por no haber aceptado la invitación al acto.

“Invitamos al intendente pero no vino. Es importante que estén los intendentes en este tipo de actos porque la casa de la provincia queda en Zárate. Cuando uno habla con un intendente de la provincia, se entera que tiene más dificultades por la acción del gobierno de Millei. Pero nosotros siempre atendemos el teléfono. Y sabemos que, contrariamente, Millei sí quiere fundir a todas las provincias ya que cada intendente me pide más obras y recursos porque de Nación no llega nada”, agregó Kicillof.

Respecto a la ausencia de Matzkin, dijo haberse sentido “extrañado” por la negativa del jefe comunal de no haber asistido. Cabe señalar que el intendente decidió no ir al acto de Kicillof por tratarlo de netamente político.

Finalmente, el gobernador criticó al Pro. “Ese partido estalló por los aires. Están todos peleados y Macri está en fuga. Entiendo todo eso pero de ninguna manera voy a poder entender por qué intendentes, aún en esta situación de abandono de parte del gobierno nacional, buscan emigrar a La Libertad Avanza”, puntualizó.