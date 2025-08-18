En San Pedro, Hechos realizó la apertura del local partidario

Ubicado en Pellegrini 513, Mauro Rasio, candidato a concejal, realizó junto a los sanpedrinos y todo su equipo, la apertura del local de Hechos en San Pedro. Contó con la presencia del candidato a diputado provincial Manuel Passaglia.

En su discurso, el candidato Mauro Rasio invitó a que los vecinos se acerquen a la sede partidaria de HECHOS para conocer las propuestas. Además de la inauguración, presentaron a los candidatos que lo acompañarán en el plano local en la lista de los comicios que se celebran el 7 de septiembre.

“Sabemos de la enorme deuda que hay en nuestra ciudad, los sanpedrinos merecemos estar mejor. Ahí esta centrada nuestra propuesta, escuchar al vecino y resolverle los problemas. Tenemos un equipo que va a trabajar por y para ellos. Se hace con hechos concretos, como dijo nuestro candidato a diputado provincial Manuel Passaglia, hay formas para resolver las necesidades de los vecinos”, manifestó el candidato.

“Queremos mejorarle la vida a cada ciudadano. Esa es nuestra forma de transitar la política, estando presentes y con acciones reales”, enfatizó Mauro Rasio.

Por su parte, Manuel Passaglia, sostuvo que “este es el equipo que elegimos para que representen al vecino en el Concejo Deliberante. Llevan las ganas y el empuje que, con HECHOS, queremos implementar en cada ciudad de la provincia”.

“Tenemos años de trabajo que demuestran que los políticos solo tienen excusas. Son lo mismo, sin importar el partido. Con hechos y acciones concretas, vamos a transformar lo que nadie quiso hacer. Porque, créanme, que se puede. Los vecinos de San Pedro tienen acá la posibilidad de estar mejor y va a funcionar”, concluyó el candidato a diputado provincial, Manuel Passaglia.