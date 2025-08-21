Al crítico estado de la red vial se suma la autorización para que circulen “bitrenes”

El gobierno nacional desreguló hoy la circulación de los camiones conocidos como “bitrenes”, que son los que llevan dos remolques con una articulación, por todas las rutas del país.

La medida fue adoptada desde el ministerio de Economía, por medio de una resolución y recoge la opinión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien dijo que estas restricciones constituían “un escenario sin lógica”.

La medida generó una reacción en el gobierno de la Provincia, y se suma a la preocupación por el pésimo estado de la red vial, incluso de la que se encuentra bajo el sistema de peaje.

Desde el gobierno de Axel Kicillof manifestaron que la situación es “una bomba a punto de estallar”.

Colectora norte y camino del parque industrial en Zárate.