Tras un allanamiento, recuperan pertenencias robadas

Un rápido y efectivo accionar en conjunto permitió ayer a la mañana recuperar las pertenencias de un robo en calle 14 de Lima, en un allanamiento de urgencia que culminó con dos sospechosos detenidos.

El operativo, que contó con el apoyo del Centro de Operaciones Zárate (COZ), se llevó a cabo tras una orden de allanamiento solicitada de emergencia.

Según informaron fuentes oficiales, el robo había ocurrido a primera hora de ayer. La rapidez en la denuncia y la investigación permitió identificar rápidamente el paradero de los objetos sustraídos..

En el procedimiento, los efectivos secuestraron los objetos denunciados. Además de la recuperación de las pertenencias, el allanamiento arrojó la detención de dos personas de sexo masculino que estarían directamente vinculadas al hecho.

Los detenidos y los elementos recuperados quedaron a disposición de la justicia.

La rápida respuesta de las autoridades locales fue destacada por vecinos de la zona, que celebraron la eficiencia del operativo para resolver el delito en cuestión de horas