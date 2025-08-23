Inicio Actualidad Quiénes encabezan listas para diputados en la segunda sección electoral

Quiénes encabezan listas para diputados en la segunda sección electoral

Por
Redacción La Voz
-

La segunda sección electoral del territorio bonaerense está formada por 15 municipios (entre ellos Zárate. Allí, se votarán 11 diputados que serán definidos por 649.465 votantes: Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

Candidatos de la Segunda Sección Electoral

  • Diego Nanni (FP).
  • Jorge Núñez (FIT).
  • Manuel Passaglia (Hechos).
  • Natalia Blanco (LLA-PRO).
  • Luciano Busso (Alianza Unión Federal).
  • Florencia González (Nuevo MAS).
  • Ariel Bianchi (Potencia).
Natalia Blanco.
Diego Nanni.
Manuel Passaglia.

