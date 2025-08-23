Quiénes encabezan listas para diputados en la segunda sección electoral

La segunda sección electoral del territorio bonaerense está formada por 15 municipios (entre ellos Zárate. Allí, se votarán 11 diputados que serán definidos por 649.465 votantes: Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.
Candidatos de la Segunda Sección Electoral
- Diego Nanni (FP).
- Jorge Núñez (FIT).
- Manuel Passaglia (Hechos).
- Natalia Blanco (LLA-PRO).
- Luciano Busso (Alianza Unión Federal).
- Florencia González (Nuevo MAS).
- Ariel Bianchi (Potencia).