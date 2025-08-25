Advierten por retroceso en sistema tecnológico y enormes consecuencias socio-económicas

Destacados investigadores de la Tecnología y el Desarrollo Nuclear argentino, adviertieron el sábado durante un conversatorio organizado por la Biblioteca José Ingenieros, que el país afronta la completa destrucción de su sistema científico y tecnológico, a través de una fase de cambio estratégico en su paradigma, que sólo ofrece roles para la provisión de insumos globales y en ese sentido denunciaron que estamentos del Gobierno, persiguien y pauperizan a esa comunidad, expulsan al conocimiento nacional e intentan privatizar y extranjerizar a su sector nuclear.

Los académicos Roberto Salvarezza y Andres Kreiser, acompañados por la científica zarateña Gabriela Trupia reseñaron el complejo trance que afecta al país con el “desmantelamiento muy avanzado del sistema tecnológico” o la manifiesta ruptura de su potente desarrollo industrial.

Kreiser agregó que la alternativa de un Plan Nuclear exaltado por la Administración Milei “es una ficción”, de la que “nos están vendiendo humo”.

Salvarezza, en tanto, reseñó que el “poder – mundial, de dominio global- surge del Conocimiento Científico y que el capítulo local como país pseudo liberal, ataca y desfinancia a su Ciencia nacional.

Trupia, por su parte, remarcó que si se quiere a la Ciencia, se la “debe defender” y dejó en claro que los gobierno locales deben crear experiencias tangibles de CyT que garanticen plataformas de desarrollo entre los municipios y sus sectores productivos.

Finalmente hubo preguntas de la asistencia y respuestas de los expositores, con un actualizado debate sobre soberanía nacional y sus definiciones electorales inmediatas y de 2027.

De izquierda a derecha Pablo Gallardo, Andrés Kreiner, Gabriela Trupia y Foto de la concurrencia a la charla.