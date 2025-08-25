La LLA-PRO en Villa Carmencita

El viernes en villa carmencita, los candidatos del Intendente Marcelo Matzkin junto a sus socios de LLA encabezados por la coordinadora local Daiana Herger y Fabio Cracco se reunieron choripan mediante en una juntada que convocada por el Secretario de Gobierno Nacho Suarez reunió a mas 120 dirigentes barriales.

Fany Rodriguez, la peimer candidata a concejal hizo uso de la palabra al igual que Daiana Herger y el mismisimo Ignacio Suarez, mientras que Juan Novelli, Jefe de Gabinete del Municipio, hizo las veces de maestro de ceremonia insistiendo en la importancia de acompañar con el voto a la gestión municipal y arengando a los representantes barriales.

Estuvieron presentes en la juntada popular Alejandra Lozano secretaria de Desarrollo Humano, los concejales Olivera y Semeria, integrantes de la lista electoral para el 7 de Septiembre, el titular de Endeza Alejamdeo Senmartin, el Secretario del del Intendete Lautaro Presenza, y Lidia “ la China” Biscarte, entre otros funcionarios que pasaron a saludar y dar su apoyo.