Fuerza Patria recibió el apoyo del sector obrero

Además de la oficialización definitiva de la lista de unidad de Fuerza Patria (FP) en Morón, luego de un largo tiempo de indecisión por la puja interna, la Justicia ordenó a la Junta Electoral bonaerense modificar otra nómina del mismo espacio, en nuestra ciudad, para incluir a cuatro candidatas que habían quedado afuera. Es decir, lo que militantes del PJ no lograron armar por consenso, lo debe hacer la justicia.

Como ha publicado este medio, la lista de Fuerza Patria, liderada por Leandro Matilla, debe modificarse. Y con ello toda la campaña; no sólo desde la folletería y las boletas sino también desde distintas perspectivas, enfoques y slogans.

Los militantes que ingresan a la lista son Ana María Almirón, María Gabriela Moreyra, la actual consejera escolar, Desiree Ayala, y Norma Pura, que militan en la agrupación “La 20 de Noviembre”, conducida por la diputada nacional Agustina Propato, que es, además, candidata a renovar su banca en el Congreso.

La Junta Electoral debió actualizar la lista local de FP para incluir a Almirón, Moreyra y Ayala como segunda, cuarta y sexta candidatas a concejales respectivamente, y a Pura como primera candidata a consejera escolar.

La decisión del juez Juan Bazzani, que subroga en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Campana, fue hacer lugar a una medida cautelar presentada por el sector de Propato, que se relaciona con el cierre de listas en julio, con corte de luz incluido, que obligó a la Junta a extender el plazo para la presentación.

El magistrado entendió que la nómina modificada, incluyendo los nombres de estas cuatro candidatas, había sido presentada en tiempo y forma dentro del plazo extendido. Ahora las cuatro aspirantes a ediles quedaron incluidas en la nómina del frente peronista en Zárate. Como se dijera desde estas páginas, un hecho revelador de la interna local que existe entre el sector de Abel Furlán, que tiene a Leandro Matilla como cabeza de lista; y el sector de Agustina Propato y Sergio Berni.