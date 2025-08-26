No a Milei. No a Matzkin. Sí al trabajo ya las propuestas

El camino que propone Milei no es futuro: es un retroceso constante. Su modelo desfinancia lo que nos costó décadas construir como consensos nacionales: el INTA, el INTI, el CONICET y el Garrahan. Instituciones que no son patrimonio de un partido, sino orgullo de los argentinos que aman a su patria, más allá del color político.

Tampoco aceptamos la represión de Bullrich para pegarle a jubilados los miércoles ni la exclusión de las personas con discapacidad mientras se financia con millones de dólares la SIDE. Ese no es el país que queremos.

Los argentinos elegimos prioridades claras:

• Educación y salud pública de calidad.

• Remedios para los que menos tienen.

• Pensiones graciables que reconozcan derechos.

En nuestra zona, que Atucha no sea privatizada para que los más ricos ganen aún más y miles de familias queden en la calle como vivimos en los 90, Atucha es emblema de nuestra región.

Matzkin representa la improvisación local. Un intendente sin pensamiento estratégico, que sube tasas un 700% sin mejorar un solo servicio. Zanjas tapadas, salitas de salud ausentes, barrios olvidados, el centro descuidado, el sector productivo a la deriva, sin priorizar lo local: se nota mucho la desidia.

La política no puede seguir siendo un “como si”, un simulacro vacío donde algunos pretenden figurar sin dar nada. La gente de Zárate y Lima sabe que hay muchos que trabajan todo el año, sin esperar nada a cambio, y otros que solo aparecen para manipular, restar y acomodarse.

La conclusión es simple: No a Milei. No a Matzkin.

En Zárate somos la opción del trabajo, escuchar, caminar, estar siempre, hay conocimiento y propuestas. Los que apoyan las políticas crueles de Milei, los que hacen de la política un ejercicio de práctica les ilegales fruto del poder, para sus propios intereses, son los que nos motivan a presentar una alternativa seria.

Estamos acá, en el mismo lugar de siempre, con coherencia, con visión, con amor por la ciudad y el país.

Por Leandro Matilla