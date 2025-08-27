Agasajaron al equipo nacional a su regreso del Campeonato Mundial Junior

Tras una actuación sobresaliente en los Juegos Panamericanos Asunción 2025, Agostina Hein, Cecilia Dieleke, Malena Santillán y Matías Chaillou viajaron a Otopeni, Rumania, para disputar el Mundial Junior, donde Hein ganó las medallas de ORO en 400m Combinado y PLATA en 800m Libre.

Ayer por la mañana fueron recibidos en el natatorio Jeanette Campbell del CeNARD, donde brindaron una conferencia de prensa, atendieron a los medios y recibieron un reconocimiento por su brillante presenta-ción, que se extendió también a los entrenadores Walter Rodríguez, Adrián Tur, Sebastián Montero y Gabriel Challiou.

Estuvieron presentes Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Diógenes de Urquiza, Subsecretario de Deportes y Director General del ENARD, Mario Moccia, Presidente del Comité Olímpico Argentino y del ENARD, y Sergio Antonini y Fernando Terrilli, Presidente y Vicepresidente de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos.

RESULTADOS MUNDIAL JUNIOR

Otopeni, Rumania

Agostina Hein

-400m Combinado: 1°/47 en la qualy con 4m37s87. En la Final, ORO y Campeona Mundial Junior con 4m34s34, nuevo récord de campeonato.

-800m Libre | Final: 2°/36 y medalla de PLATA con 8m26s19, a sólo 3s26 del oro.

-400m Libre: 2°/52 con 4m10s52. En la Final, 4° con 4m07s06 (+1s68), a sólo 0s40 del podio.

-200m Combinado: 4°/71 con 2m13s58. En la Final, 7° con 2m14s54 (+3s96), a 2s7 del podio.

Cecilia Dieleke

-200m Espalda: 6°/59 con 2m12s62. En la Final, 6° con 2m11s97 (+4s98), a 1s98 del podio.

-50m Espalda: 22°/90 con 29s32 (+1s18).

-100m Espalda: 24°/87 con 1m02s94 (+3s12).

Malena Santillán

-100m Espalda: 30°/87 con 1m03s74 (+3s92).

-200m Espalda: 11°/59 con 2m14s02 (+5s94).

-400m Libre: 18°/52 con 4m20s83 (+12s30).

Matías Chaillou

-100m Espalda: 35°/82 con 57s00 (+2s85).

-50m Mariposa: 22°/117 con 24s64 (+1s17).

-100m Mariposa: 26°/85 con 54s90 (+2s42).

-50m Espalda: 31°/88 con 26s61 (1s43).

-200m Espalda: 36°/62 con 2m08s91 (+11s38).

(Info prensa ENARD)

Se realizó ayer un agasajo y conferencia de prensa al regreso de la delegación argentina que participó en el Mundial Junior