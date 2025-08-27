Se esperan los primeros resultados a partir de las 21 horas

El Gobierno bonaerense y el Correo Argentino realizaron un simulacro del sistema de transmisión, recepción y difusión de datos que se pondrá en marcha en las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre.

El objetivo fue verificar en tiempo real la logística y los sistemas que se usarán el día de los comicios, con un dato clave: los primeros resultados oficiales estarán disponibles a partir de las 21 horas, según lo dispuesto por la Junta Electoral.

La prueba se llevó a cabo en el centro de cómputos del Correo Argentino en Monte Grande (Esteban Echeverría) y en la sede operativa de Barracas, que funcionará como respaldo. Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, autoridades electorales y fiscales de más de veinte partidos y agrupaciones políticas, quienes supervisaron el funcionamiento de los sistemas de manera presencial y remota.

“Los sistemas y procesos que probamos hoy y que se utilizarán el 7 de septiembre garantizan la absoluta transparencia y trazabilidad de la información. Los datos cargados al cierre de los comicios podrán ser consultados en la web y a través de una aplicación móvil”, destacó Bianco al cierre de la actividad.

El gerente de Aplicaciones Tecnológicas de la Dirección de Servicios Electorales del Correo, Omar Pardo, explicó que habrá dos centros de transmisión y carga de telegramas trabajando en simultáneo, con más de 500 digitadores distribuidos entre Monte Grande y Barracas. “Cada telegrama se carga dos veces en forma independiente. Si los resultados coinciden, se consolidan; si no, pasan a un área de control. Eso nos garantiza transparencia y continuidad en el escrutinio”, detalló.

Pardo también subrayó que el sistema fue probado con éxito: “En el simulacro transmitimos más del 90% de los telegramas en muy buen tiempo. Eso asegura que el flujo de información sea rápido y heterogéneo, porque los envíos llegan en paralelo desde toda la provincia”.

El operativo abarcará 6.934 locales de votación y 41.189 mesas en toda la Provincia. De ese total, 5.555 establecimientos transmitirán los telegramas directamente mediante los kits de transmisión del Correo, mientras que 1.384 locales sin conectividad lo harán a través de las 220 sucursales electorales distribuidas en el territorio bonaerense.

De esta forma, se busca reducir al mínimo los riesgos de demoras por cortes de luz o problemas de señal, y asegurar la trazabilidad del proceso desde cada mesa de votación hasta el centro de cómputos.

PRIMEROS RESULTADOS

La elección legislativa provincial tendrá solo dos categorías en juego y se utilizará el sistema tradicional de boletas partidarias, lo que debería agilizar el recuento en cada mesa. De acuerdo con la resolución 162 de la Junta Electoral, los resultados podrán difundirse a partir de las 21 horas o cuando se alcance el 30% del escrutinio en cada sección.

Si se cumplen los tiempos previstos, esa misma noche los bonaerenses podrán acceder a los primeros datos oficiales tanto en la página web como en la aplicación móvil que se pondrá a disposición del electorado.

Sede del Correo Argentino en el Centro de Zárate.