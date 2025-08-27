Retiran la propaganda política que fue colocada deforma irregular

Por estar colocadas sin estructuras seguras e interferir en zona de monitoreo de cámaras. Desde el Municipio se encuentran retirando pasacalles de diversas agrupaciones políticas (sin distinción alguna, incluyendo los de LLA), que participarán de las elecciones del próximo 7 de septiembre.

Según explicó el Ejecutivo, de esta forma “se da cumplimiento a la normativa que lo regula, teniendo en cuenta que la cartelería y pasacalles que fueron retirados no poseen estructuras seguras, y varias de ellas interfieren en la normal operatividad de cámaras de seguridad enlazadas al COZ para las tareas preventivas en eventuales situaciones sospechosas o delictivas en la ciudad”.

El municipio informó que pondrá el material a disposición de cada uno de los partidos políticos para que vuelvan a su poder.