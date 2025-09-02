Silvina Román: “Hechos es la única propuesta que puede transformar Zárate”

La candidata a concejal por Hechos en Zárate, Silvina Román, afirmó que el distrito “vive en un estado de abandono total” y subrayó que está “preparada para afrontar el desafío de representar la voz de cada vecino en el Concejo Deliberante”.

Román destacó que el espacio político que integra es el único que puede exhibir resultados concretos. “Hechos es la mejor de las propuestas. Pude ver los resultados en San Nicolás: políticas reales que los vecinos disfrutan todos los días en obras y servicios. Es un modelo de gestión que demuestra que se puede transformar una ciudad y la vida de las personas”, comentó.

Román también cuestionó a la actual gestión municipal y afirmó que “hay un abandono en el que vivimos, una falta de respuesta y un intendente de espaldas a los vecinos”. “Matzkin es inoperante, no responde, no resuelve y encima gasta plata que ni se sabe en qué”, disparó.

En ese sentido, agregó: “A mí me gustaría que el intendente responda a los vecinos. Tenemos una carpeta con reclamos que nunca atendieron. Los vecinos están esperando y tienen cero respuesta y cero obra”.

“Además, el intendente lleva como primera candidata a alguien que ya tiene la banca de concejal. Si realmente tiene tantas ganas de serlo, lo único que tiene que hacer es levantar su licencia, volver al Concejo Deliberante, presentar sus propuestas y empezar a trabajar hoy mismo. No hace falta esperar a una elección para eso”, sostuvo Román.

La candidata a concejal reconoció la desilusión que expresan los ciudadanos y dijo que “la gente está apática porque está cansada de que le mientan, que la engañen, de decir ‘ahora viene el cambio’ y el cambio nunca llega”. “Pasaron más de 600 días y el cambio no se ve en las calles, no se ve en las plazas, no se ve en el agua ni en las cloacas”, remarcó.

De cara a las elecciones, Román convocó a la participación de los vecinos para que este domingo se acerquen a las urnas. “Es la posibilidad de que un cambio real comience y que podamos representar y debatir por ellos. No votar por votar, sino debatir, analizar, revisar y ponerlo a trabajar al intendente, que para eso le quedan dos años”, sostuvo.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la comunidad zarateña y le pidió a cada vecina y vecino que la acompañe. “Voy a estar en contacto siempre, caminando los barrios y representando en el Concejo Deliberante la voz de cada uno. Esto no va a durar para siempre: lo tenemos que cambiar juntos porque si no empieza ese cambio, esto cada vez está peor”.