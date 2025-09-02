El candidato de Nuevo Zárate, por la lista 612, Darío Chavo Lema, se refirió a la situación política y social que atraviesa la ciudad y fue categórico al señalar que la actual gestión municipal ha llevado a Zárate a un estado de retroceso y parálisis.

“No se soporta más este desgobierno. Eran el futuro, la transparencia, y no paramos de retroceder como ciudad. Hoy los vecinos ven cómo se deterioran los servicios, cómo los barrios quedan olvidados y cómo la falta de gestión se refleja en cada rincón”, expresó Lema.

El dirigente también apuntó contra la estrategia de comunicación del oficialismo:

“Son la máquina de vender mentira por redes sociales. Publican anuncios que no llegan a concretarse y pintan una ciudad que no existe. Mientras tanto, la realidad cotidiana de los vecinos es cada vez más difícil”.

En este sentido, Lema subrayó la necesidad de construir una alternativa sólida que represente a la verdadera oposición:

“Con la lista de Osvaldo Cáffaro vamos a reconstruir Zárate desde la coherencia, la experiencia y el compromiso con la gente. Nuestro proyecto no se basa en promesas vacías, sino en hechos y en un equipo que ya demostró saber hacer”.

El candidato de Nuevo Zárate Lista 612 insistió en que la prioridad es volver a poner en marcha la ciudad

“Tenemos que recuperar la planificación, la inversión en infraestructura, el acompañamiento al comercio y la industria, y sobre todo la cercanía con los vecinos. Esa es la base para volver a sentir orgullo de nuestra ciudad”.

Con estas definiciones, Lema dejó en claro el rol de la lista que encabeza Julián García como espacio opositor cuyo referente es Osvaldo Caffaro frente al actual gobierno municipal, marcando un contraste entre la gestión presente y la propuesta de reconstrucción que impulsa Nuevo Zárate.