Expectativa en UTN Regional Delta por la elección del nuevo Decanato

El actual Decano de la Facultad Regional Delta (FRD) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y Presidente de la Asamblea que decidirá esta tarde -18:30- la nueva composición conductiva de la casa de estudios con sede en Campana, Miguel Sosa, aseveró anoche a LA VOZ, que su obligación en el proceso electivo, será el de dar “ecuanimidad, seguridad, legalidad y legitimidad” a todos los candidatos que se definan en la renovación universitaria.

Según Sosa, el funcionamiento ideal del cuerpo a sufragar, será el compuesto por 70 personas, que representarán al Decanato, al Consejo Directivo y a los Consejos Departamentales.

Las votaciones serán separadas: primero Decana – Decano -habría una nominación masculina -. Luego Vicedecana y Vicedecana.

Si en el sufragio inicial, alguno de los nominados obtuviese las dos terceras partes o más de los votos positivos, será proclamado vencedor. Caso contrario, se pasará a una segunda vuelta en la que se computará la suma de cada uno de los votos a Mayoría Simple.

El académico senaló a este diario que el proceso “siempre es bienvenido”, por que “hace al futuro de la Facultad” y en este caso origina una renovación Directiva.

“Muy Bien”

“La casa está muy bien en muchísimos aspectos”, sostuvo el Ingeniero Sosa en la entrevista que ofreció a LA VOZ en su despacho de la calle San Martín. “Pero tengo que decir que lamentamos la situación salarial de nuestros Docentes y No Docentes, que es muy preocupante”, acotó.