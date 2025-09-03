El COZ localizó un auto que había sido robado en Campana

El rápido accionar del Centro de Operaciones Zárate (COZ) permitió recuperar un vehículo que había sido robado el viernes pasado en la localidad vecina.

Tras recibir un alerta del personal policial de Campana sobre la posible fuga del rodado hacia Zárate, los operadores del COZ iniciaron un seguimiento mediante el sistema de cámaras de videovigilancia. Minutos más tarde, lograron detectar el ingreso del Fiat Uno y constatar que había sido abandonado en calle Pitrau, entre Pergamino y La Pampa.

Un móvil del COZ se presentó en el lugar y permaneció custodiando el automóvil hasta la llegada del Comando de Patrullas y el Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 1ª. Posteriormente, Policía Científica llevó adelante los peritajes correspondientes y el vehículo quedó incautado.