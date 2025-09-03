Le robaron a deportista zarateño en Brasil

El joven Valentino Villalba, es un deportista zarateño dedicado al BMX Freestyle, una disciplina de carrera de bicicletas. Actualmente se encuentra viajando por el mundo representando a la Argentina en competencias internacionales de esta modalidad.

En los últimos días, mientras se encontraba en Brasil preparándose para una competencia, Valentino sufrió el robo de los pocos dólares que tenía destinados a continuar su viaje hacia el próximo destino.

A raíz de tal suceso, la familia de Valentino lanzó un mensaje para pedir apoyo y colaboración de quienes puedan ayudarlo a seguir adelante con su sueño de ser atleta profesional.

“Esto que pedimos es para poder ayudarlo a seguir luchando por ese sueño que cuesta tanto conseguir hoy en día”, expresaron desde su entorno.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través del alias de Mercado Pago: valentinovillalbabmx.

Valentino Villalba.