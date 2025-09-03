Incendio en el edificio de Tribunales de Campana

Ayer, en horas del mediodía se registró un incendio en el edificio de los Tribunales Penales de Campana, de calles del Pino 819 y Varela.

El fuego habría tenido origen en el cableado de una heladera en la oficina de los custodios del inmueble, que está en la planta baja.

Ello motivó la intervención de Bomberos Voluntarios que se hicieron presente en el lugar, y en ese momento se dispuso el traslado de una persona al Hospital para su evaluación, pero no se registraron otros heridos de consideración.

El edificio concentra varias dependencias del Departamento Judicial, además de los Tribunales Orales, la Receptoría de Expedientes, la Oficina Pericial y la Central de Informática, entre otras.

Ayer desde la hora del siniestro se registraron inconvenientes en el funcionamiento de los juzgados y la imposibilidad de acceder a los profesionales, por cuanto había sido afectada la oficina donde se encuentran los servidores de la Mesa Virtual de acceso a expedientes y la Plataforma de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas.

