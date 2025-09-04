Blanco y Rodríguez Schatz respaldan la gestión de Matzkin

La gestión municipal encabezada por Marcelo Matzkin recibió en las últimas horas un fuerte respaldo de parte de las candidatas de la alianza La Libertad Avanza, Natalia Blanco y Stefanía Rodríguez Schatz, quienes destacaron los logros alcanzados en poco más de un año y medio de gobierno y el rumbo trazado para el futuro de Zárate.

Ambas subrayaron que se encontró un municipio con un marcado deterioro institucional y financiero, con una deuda flotante mucho mayor a la declarada. Sin embargo, remarcaron que en este poco tiempo se logró equilibrar las cuentas y avanzar con obras realizadas con recursos propios, en un contexto donde la Provincia no envía fondos. “Hicimos, falta, pero seguiremos más”, sintetizaron al describir una gestión que busca eficiencia, transparencia y cercanía con los vecinos.

Uno de los ejes resaltados fue la transparencia institucional: todos los actos de gobierno se publican en el boletín oficial y los funcionarios deben presentar sus declaraciones juradas patrimoniales. “La gestión no es para enriquecerse sino para servir al vecino; somos zarateños y seguimos viviendo acá, antes no siquiera se publicaban los decretos, ahora todo está transparente con la creación del boletín oficial”, remarcaron.

También recordaron que la ciudad estaba atada a políticas injustas como el estacionamiento medido en condiciones desfavorables para Zárate. “Hoy eso ya no está y hemos cumplido con esa demanda, fue una de las primeras medidas que tomó Matzkin, parece que fue hace mucho pero no, por eso necesitamos fortalecer el Concejo Deliberante, para evitar volver atrás y consolidar la gestión”, apuntaró Rodríguez Schatz, más conocida como “Fanny”.

Del mismo modo, Blanco destacó la transformación de Lima: “En tan poco tiempo se hicieron obras y asfaltos que nunca antes se habían visto, el trabajo hecho y la presentación del hospital intermedio para Lima es un acto de justicia tras décadas de abandono, es la primera gestión que aborda esa ciudad con proyectos de desarrollo”.

La seguridad fue otra de las prioridades de esta administración dijo Blanco: “Matzkin tuvo un gran acierto con la creación del Centro de Operaciones Zárate (COZ), en pocos meses se pasó de cámaras de vigilancia inactivas con nidos de pájaros, a un sistema que cuadruplicó su número, con patrulleros, recursos humanos y coordinación con las demás fuerzas de seguridad, Lejos de pelearnos con las demás fuerzas de seguridad, hoy hay diálogo y trabajo conjunto”, remarcó y aclaró que: “yo desde la legislatura provincial entiendo el problema y voy a trabajar para que se apruebe la ley de reiterancia así los que delinquen y tengan antecedentes no puedan ser excarcelados, lo digo como candidata pero también lo digo como ciudadana y madre”.

Rodríguez Schatz también resaltó el tema de la salud y la financiación del deporte y las escuelas, por eso dijo: la política sanitaria también dio un vuelco: se contrataron más de 70 profesionales médicos al destinar los recursos que antes iban al básquet profesional, hoy el Favaloro tiene una excelente atención. En paralelo, se fortalecieron las escuelas deportivas municipales, se crearon becas para deportistas y se consolidó una política de contención a través del deporte comunitario, más de mil chicos participan de nuestras escuelas deportivas. “Se acabó la época en que la plata del deporte iba a un equipo profesional de basket; ahora se invierte en la gente”, enfatizó.

“También en educación, la decisión fue clara: los fondos destinados a ese sector se aplican a infraestructura escolar. Se terminó eso de que, con la excusa de que algo quedaba cerca de una escuela, se usaba para otra cosa. Nos planteamos ordenar y darle un sentido a la inversión, y lo hicimos, realmente por convicción y por amor porque ambas fuimos toda nuestra vida escolar en Zárate y sabemos lo que significa”, destacaron.

Natalia Blanco y Stefanía Rodríguez Schatz coincidieron en que el camino iniciado es el correcto y ratificaron su compromiso en la Legislatura y en el Concejo Deliberante para acompañar y potenciar la gestión de Marcelo Matzkin. “Zárate cambió y va a seguir cambiando con responsabilidad, transparencia y compromiso nuestro con los vecinos, la realidad es que fueron muchos los logros que en las redes sociales pudimos expresarlos. Este domingo ratificaremos con el voto y nuestras candidaturas el apoyo a la gestión del intendente Marcelo Matzkin”, remarcaron.