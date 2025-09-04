Leandro Matilla visitó el nuevo Parque Industrial

El concejal Matilla visitó el nuevo Parque Industrial Out Size S.A. en Zárate, el parque N°100 de la gestión de Axel Kicillof. En el Día de la Industria, pude ver de cerca cómo la inversión privada y el acompañamiento del Estado provincial están impulsando la producción y generando empleo en nuestra provincia.

Junto a Eduardo Mari, director de Desarrollo Industrial del Ministerio de Producción bonaerense, el candidato a concejal Guido Borrelli y Gabriela Trupia, de reconocida experiencia en el sector productivo, destacamos que este parque es un ejemplo de un Estado presente, que apoya el desarrollo industrial. Mientras el Gobierno nacional de Javier Milei paraliza obras y recorta programas productivos, la Provincia de Buenos Aires sigue apostando por la industria y el trabajo.

“Hoy elegimos entre dos modelos: uno que ajusta y empobrece, y otro que apuesta al trabajo, la industria y el futuro”, dijo Matilla desde el Parque Industrial Out Size S.A.