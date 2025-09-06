La Secretaría de Salud de Campana y Zárate Late impulsan capacitación en RCP

El jueves 11 y viernes 12 de septiembre, el Municipio de Campana llevará adelante la 8° edición de las jornadas gratuitas de capacitación de Resucitación Cardio Pulmonar (RCP) destinadas a personas mayores de 16 años.

Como ya es tradición, estas jornadas se realizarán junto a “Zárate Late” y se desarrollarán en el salón de Bomberos Voluntarios situado en Colón 369, en dos turnos: 9 y 14 horas.

Las personas interesadas podrán inscribirse de forma previa comunicándose al número telefónico 3489 – 625795, de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Los cupos son limitados.

En conferencia de prensa, la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi destacó la decisión de la gestión del Intendente Sebastián Abella de seguir impulsado capacitaciones gratuitas y, particularmente, en RCP: “Es importante que más vecinos cuenten con este conocimiento. Los primeros minutos tras un paro-cardiorespiratorio son los más importantes. Una rápida intervención puede salvar vidas”.

Por su parte, la directora de Salud Comunitaria, Luciana Rodríguez Cánepa, instó a la población a anotarse al curso tengan o no conocimiento previo. “Invitamos a todos los vecinos a participar. Y no solamente a quienes no hayan asistido nunca a una capacitación en RCP, sino también a quienes ya la realizaron para actualizar conocimiento. Cuando lo dejamos de hacer, aparecen la duda”, indicó,

Finalmente, el presidente de “Zárate Late”, Juan Pablo Baladamenti, detalló que la capacitación tendrá una duración de tres horas y que este año se incorporará con mayor profundidad el uso del desfibrilador.

“Los paro-cardiorespiratorio suceden la mayoría fuera del ámbito hospitalario. Y es ahí donde radica la importancia de tener conocimientos para actuar porque los primeros minutos dan a los profesionales de la salud el sustento con técnicas más avanzadas para revertir esta situación”, insistió.

Finalmente, Baladamenti subrayó el compromiso del Municipio con la capacitación en RCP. “Como institución, brindamos esta capacitación en varios lugares y les puedo asegurar sin temor a equivocarme, que en Campana se trabaja muy fuertemente en la capacitación y difusión de la población. Ese compromiso no se observa en muchos lugares”, concluyó.

