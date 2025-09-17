El Espacio DAM en Costanera Sur fue escenario del programa de seguridad vial “Toyota y Vos Kids”, cuyo objetivo es fomentar hábitos de manejo responsable en las futuras generaciones y hacer de la seguridad vial una responsabilidad compartida.

Durante la mañana del lunes, el Intendente de Záratre, Marcelo Matzkin, el secretario de Gobierno municipal, Ignacio Suarez Ogallar, y Eduardo Kronberg, gerente general de Responsabilidad Social Empresaria de Toyota Argentina dieron detalles de una nueva edición de este reconocido programa que la empresa continúa impulsando con el acompañamiento de la Municipalidad de Zárate.

Palabras del Intendente Matzkin

“Este año se suman las bicicletas (bici escuela) que eso está muy bueno, ya que se les enseña a los chicos a andar en bicicleta y se les habla sobre el uso obligatorio del casco. Lo mejor de este programa es que va desde los más chicos hacia arriba. Nosotros apuntamos a concientizar al igual que lo hace Toyota, hemos sumado las bicicletas como factor fundamental en vía pública. De acá salen los futuros conductores de motos y autos, y nosotros estamos acompañando con nuestras áreas en una tarea articulada con Toyota”.

Palabras del Eduardo Kronberg, gerente RSE Toyota

“Este programa se desarrolla principalmente apuntando a los chicos de escuelas primarias con el objetivo fundamental de que a través de los estudiantes que participan, unos 800 chicos, podamos llegar a las 800 familias con un concepto de seguridad vial, comportamiento como peatón, los cuidados que hay que tener en el auto y en la moto, entre otros. Este programa comienza con un show teatral donde se fijan los conceptos, y luego son 5 islas en las cuales van rotando y van incorporando conocimientos”.