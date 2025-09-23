Muere un trabajador en la Termoeléctrica Manuel Belgrano de Campana: era oriundo de Zárate

En el día de ayer se conoció que el domingo perdió la vida un trabajador, en un accidente laboral acaecido en la Termoeléctrica Manuel Belgrano. Fue identificado como Leonardo Javier Gaitán, quien en el desempeño de sus tareas sufrió una descarga eléctrica y era vecino de la Ciudad de Zárate.

Luego del accidente, fue trasladado al Hospital San José pero ingresó al nosocomio sin signos vitales.

Interviene la Fiscalía de turno en la causa que se instruye como averiguación de causales de muerte.

La Termoeléctrica Manuel Belgrano se constituyó como sociedad el 13 de diciembre de 2005, comenzó a operar su primera turbina de gas el 18 de marzo de 2008 y el 7 de enero de 2010 la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) le otorga la habilitación comercial del ciclo combinado.

Actualmente es una de las centrales térmicas de ciclo combinado de las más eficientes del sistema. TMB con una potencia neta de 823 MW genera aproximadamente un 4,6 % de la demanda de energía eléctrica total del país y casi un 7 % de la energía termoeléctrica producida en Argentina.

La planta de generación de energía está ubicada en el que se conoce como camino El Morejón, de la ciudad de Campana.