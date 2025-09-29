Tarragó Ros y Chango Spasiuk le pondrán música a la Fiesta del Asado de Tira

Se viene una nueva edición de la Fiesta del Asado de Tira, que ya se convirtió en una tradición para la ciudad, y contará con un show de primer nivel con la actuación estelar de Antonio Tarragó Ros y Chango Spasiuk.

Organizado por la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio, el evento será el domingo 5 de octubre a partir de las 11 de la mañana- en el Campito de Siderca (Balcarce y Luis Costa).

Los dos grandes referentes del folklore argentino protagonizarán el show de cierre de la jornada con sus canciones más populares.

Como parte de esta propuesta de entrada libre y gratuita, también se subirán al escenario otros artistas del mismo estilo musical, como Los Takiri, Dúo Cimarrón, Tiempos de canto, Sayani Folk y Lucas Cortez.

Además, los ballets Martín Fierro y Eluney se presentarán en vivo con sus maravillosas coreografías de folklore, habrá una exhibición de malambo y clases de folklore con Nahuel Moreyra.

Pero eso no es todo. A lo largo de la jornada, habrá campeonato de asadores, kermesse de juegos campestres y campeonato de truco. También habrá artesanos campestres, 20 puestos de asado y comidas típicas.