Reconversión a LED: se continúa mejorando la iluminación de las calles del casco urbano

En un esfuerzo por seguir modernizando el alumbrado público de la ciudad, la Secretaría de Espacio Público del Municipio a través de la Dirección de Electromecánica -completó esta semana la instalación de nuevas luces LED por calles del casco urbano.

El equipamiento de última generación ya brilla durante la noche, mejorando significativamente la visibilidad al ser una luz más clara y uniforme y aportando más seguridad para los vecinos.

En esta etapa, se colocaron 48 artefactos por 12 cuadras del centro: Rawson, Castelli y Castilla, desde Luis Costa hasta Bv. Sarmiento; y De Dominicis, Güemes y Becerra, desde San Martín hasta boulevard Sarmiento.

De esta manera, a través de la Secretaría de Espacio Público se suman más calles y avenidas al plan de reconversión reemplazando las antiguas luces de sodio por tecnología LED.