La Dirección de Discapacidad visitó Toyota junto a los participantes delos talleres PCD

En el marco de las actividades sociales que lleva a cabo la Dirección de Discapacidad, los concurrentes a los talleres PCD del municipio vivieron la experiencia de poder realizar una visita a la planta automotriz de Toyota.

Una vez más, la automotriz articula con la dirección de Discapacidad en actividades de inclusión.

El Director de Discapacidad de la Municipalidad de Zárate, Lucas Riquelme, se mostró muy contento de haber logrado materializar esta jornada, y agradeció a la empresa por continuar demostrando un fuerte compromiso en este punto.