Encuentro de Jardines de Infantes en la Costanera

Con una emotiva y colorida jornada, se llevó a cabo ayer en la Costanera de Zárate un encuentro de Jardines de Infantes.

El festejo contó con un acompañamiento masivo de la comunidad educativa del distrito.

Fue en el marco de Iniciarte 2025, Proyecto Distrital que comenzó en el 2022.

Este año cumpliendo la cuarta edición, los jardines de Infantes estatales de toda la ciudad llevaron propuestas a los niños, niñas y familias.

Patricia Mareco, Carina Jara, Lorena Bordin, Natalia Martirania, Cecilia Rossi, Florencia Zapata, Andrea Oliveira, Veronica Gimenez, Graciela Borge,

Marta Quiroga, Carolina Huggenberger, Alejandra Da Costa, Maria Rosa Lanza, Cecilia Consiglio, Silvina Tamburelli, Gisela Donatteri, Aldana Zurzolo, Brenda Milanesi, Flavia Farias, Carolina Arletaz, Mariela Fernández y Andrea Uriarte.