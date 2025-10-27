Despreciable actitud tuvo el repudio del subsecretario Pastore

Esto expresaba Pasrore:

“A unos pocos ( 3) días de haber realizado una plantación de Palmeras que generosamente donó un vecino, Tato, en A. Del Valle y Costanera… hoy, Sábado 25/10, no queda ni una.

Se las robaron a todas… Y junto a eso, el esfuerzo de los vecinos que vinieron a participar de la plantación.

A quien le echamos la culpa? Al Presidente de la Nación? Al Intendente?A mengano o a fulano…?

Seguramente alguien va a comentar que existe una solución mágica o alguna herramienta de última tecnología y más…

Pero, no. No la hay, cuando la sociedad sólo exige y critica pero no quiere, no valora, no respeta ni un poquito, avanzar se hace muy difícil. Si los que traccionan son siempre los mismos”.

Marcelo Pastore, subsecretario del Ambiente de la Municipalidad de Zárate.