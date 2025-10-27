Poca participación y el debut de la Boleta Única

El porcentaje de electores que sufragó en setiembre no fue elevado y tanto el gobierno como la oposición, consideraban que un mayor número de electores iba a ir en beneficio de cada sector: el gobierno llamaba a votar para consolidar el rumbo y la oposición, para parar a “Milei”.

Ayer, en el marco de las elecciones legislativas 2025, la Cámara Nacional Electoral (CNE) informó al cierre del comicio, a las 18 horas, había votado el 66 por ciento del padrón electoral. La cifra quedó más de cinco puntos por debajo de la cifra del 2021 (71,76%) y fue 10 puntos menos que la concurrencia al balotaje de 2023.

En total, 36.477.204 ciudadanos estaban habilitados para emitir su voto este domingo 26 de octubre.

Por primera vez en la historia electoral argentina, la elección se desarrolló bajo el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), implementado en los 24 distritos del país luego de la sanción de la Ley 27.781, aprobada en octubre de 2024.

No se registraron demoras en las mesas de votación.