Arduas negociaciones por la presidencia del HCD

Para el oficialismo local encontrarse nuevamente con un cuerpo de concejales divididos, diez concejales oficialistas y diez de la oposición, es comenzar a renegociar muchos proyectos de ordenanza. Y, en rigor, estaban desacostumbrados a este trabajo legislativo, a esta paridad, dado que hay que retrotraerse al período 2009- 2011 para encontrar a un cuerpo de concejales dividido y en donde el “voto doble” del presidente del Concejo en aquel momento estaba de presidente Aldo Morino quien termina por definir varias situaciones y expedientes.

Es que la clave de la negociación entre el oficialismo y la oposición local hoy es la presidencia por la posibilidad que otorgar del “voto doble”, no por otra cuestión.

Las elecciones legislativas, o de medio término como las pasadas, sirven para reorganizar las cámaras legislativas nacionales, provinciales y municipales. En lo local, el órgano legislativo es el Concejo Deliberante, que cuenta con 20 concejales pero que se renueva de a mitades, y parcialmente. Con lo cual hubo diez bancas en juego en las pasadas elecciones y finalmente terminó originando una conformación de diez bancas para el Frente de Todos y otras diez para Juntos.

En cuanto a los números generales, el claro ganador fue Juntos dado que le “quitó” dos concejales al Frente de Todos y por ello quedó la paridad en el Concejo Deliberante, 10 concejales de cada lado.

El propio ex presidente del Concejo Deliberante y actual concejal electo por el Frente de Todos, Aldo Morino, reflexionó el domingo tras el resultado de las elecciones que ante la paridad de 10 concejales del oficialismo y 10 concejales de la oposición será un trabajo de “diálogo y consenso” para votar las normativas locales.

Tan importante es la presidencia en estas circunstancias que Morino mencionó el tema horas más tarde del escrutinio y con los resultados en la mano; “no hay un reglamento que disponga que quien gana las elecciones se queda con la presidencia”, advirtió; dando a entender que el Frente de Todos no cederá la presidencia pese a que ganó Juntos.

Por estos días se están llevando a cabo negociaciones muy “duras”, con posturas intransigentes que reclaman la presidencia de ambos lados. Y tales negociaciones aún generan incertidumbre sobre cuándo será la fecha de asunción de los concejales, que debe ser el 10 de diciembre o, a más tardar, la semana posterior.

Cabe mencionar algo, el nombramiento del presidente se negocia y se consensúa previo a la asunción, luego lo que se hace es una sesión formal pero todo se origina en las vísperas. Es decir no es que se propone un nombre del oficialismo y otro de la oposición en la sesión y a mano alzada se vota, sino que es parte de una negociación y de la llamada “rosca política” previa.

LA CONFORMACION DEL NUEVO HCD

Al nuevo presidente lo deben definir los concejales electos y primero lo que se realiza es la asunción formal de los ediles. El Frente de Todos quedará conformado por Olga Cerato, Tania Caputo, Cristina Anfolisi, Mauricio González, Javier Yagode, Aldo Morino, Vanesa Palermo, Mariana Conturbi, Leandro Matilla y Mónica Cabeza.

En el caso de Juntos, el bloque quedará compuesto por Walter Unrein, Lorena Bustos, Natalia Blanco, Marcelo Pastore, Marcelo Matzkin, Alejandra Lozano, Alejandro Cracco, Victoria Semería Olmos, Norberto Toncovich y Stefanía Rodríguez Schatz.

Pero además de la negociación “macro” entre oficialismo y oposición, se da otra “puertas internas” de cada partido o agrupación que integran ambos frentes; con lo cual se complejiza todo aún más.

En el caso de Juntos ingresarán 6 concejales, Marcelo Matzkin (Pro); Alejandra Lozano (Pro); Alejandro Cracco (Pro); Victoria Semería Olmos (Pro); Norberto Toncovich (Ucr) y Stefanía Rodríguez Schatz (Pro). Serán cinco lugares del “riñón político” del equipo de Matzkin y uno solo del radicalismo. Quizás las negociaciones entre el Pro y el radicalismo no resultarían tan arduas porque Juntos tuvo internas en las Primarias, y con ello se depuraron los lugares en la lista para las elecciones de noviembre. Serían ocho bancas del Pro contra dos de la UCR (Toncovich y Bustos).

Respecto al Frente de Todos, el partido vecinalista del intendente Cáffaro, Nuevo Zárate, tiene a Mauricio González, Aldo Morino y Mariana Conturbi de su riñón político, mientras que Vanesa Palermo responde al gremio de Smata, Tania Caputo es una militante comunista pero su amplio recorrido en la política fue conformando una propia identidad, lo propio sucede con Cristina Anfolisi. Son dos militantes vinculadas a la izquierda y centro izquierda progresista y que adhieren al Frente de Todos pero que no dejan de ser independientes en sus pensamientos. Olga Cerato, Leandro Matilla y Mónica Cabeza son del Partido Justicialista y Javier Yagode responde al Movimiento Evita. Por lo tanto muchos de estos espacios confluyen en el Frente de Todos pero tienen distintos referentes políticos, con quienes también habrá una negociación del Ejecutivo municipal dentro de cada frente.

Por último y a diez días de la asunción de los nuevos ediles, aún se desconoce la fecha en que asumirán y quién será el nuevo presidente del Concejo Deliberante. Pero, por lo menos, hay tres nombres “fuertes” en el tablero; Aldo Morino (Frente de Todos- Nuevo Zárate), Leandro Matilla (Frente de Todos- Partido Justicialista) y Marcelo Matzkin (Juntos-Pro).

