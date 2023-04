Gran jornada coral en el Almacén Cultural

El pasado sábado, a las 19:30 horas, se desarrolló un encuentro coral en el marco del ciclo “Canciones al atardecer”, que organiza el Almacén Cultural Cooperativo. Se trató de una jornada de alto nivel coral, como ya nos tiene acostumbrado el artista Carlos Borda.

Precisamente Carlos presentó a “Coral Popular Zárate”, el grupo que dirige, y también acompañó en el teclado al dúo de las sopranos, “Iris y Silvia”,de Iris Cristaldo y Silvia López.

Como cierre, el coro “Honrando la Vida”, bajo la dirección de Mary de Los Santos, cerró la jornada.

“La idea surgió el año pasado, cuando nos volvimos a reencontrar con los coros luego de dos años de inactividad frente al público. Decidimos programar en el transcurso del año dos actividades corales similares, y esta es la primera. En realidad se trata de una actividad amigable, no competitiva, ya que no es un festival o concurso de coros, sino que es un momento para compartir la música, disfrutando de la tarde, como lo dice el ciclo; canciones al atardecer”, explicó Carlos Borda, director de “Coral Popular Zárate” y uno de los promotores del encuentro.

«LA MUSICA ES PARA COMPARTIR»

Carlos hace cincuenta años que se dedica a la música, ya sea como pianista solista o como integrante de agrupaciones corales y musicales.

A sus ochenta años, Carlos Borda elige seguir compartiendo y saliendo a tocar; “la música es para compartir. Si agarro un piano o una guitarra en mi casa, solo, no le sirve a nadie. Hay que salir a tocar y a compartir lo que uno hace”, destacó.

En cuanto a la música, él habla de disciplina; “como ejecutante de algún instrumento o canto, una de las principales cosas es ser disciplinado. Hay que entrenar con disciplina. Dedicarse y entregarse con el mismo empeño de que si uno fuera a hacer la carrera profesional. La excelencia reside en el entrenamiento, lo cual no quiere decir que yo lo haya hecho. Pero en lo que siempre pongo el foco es en la superación permanente de uno mismo”, concluyó Carlos Borda.

