Matilla en barrio Alberto: “los vecinos piden soluciones”

Leandro Matilla, candidato a concejal de Fuerza Patria, comentó a LA VOZ que en su recorrida por el Barrio Alberto, los vecinos le comentaron que vienen pidiendo soluciones desde hace años.

Por ese motivo, considero, dijo Matilla que “claramente somos la mejor propuesta, porque no hablamos desde un escritorio: caminamos los barrios, escuchamos a los vecinos y vecinas, y hace años que comparto mi celular con todos. Todos los días dedico horas a contestar sus mensajes, porque ahí está el verdadero termómetro de la realidad. Hoy ese termómetro marca con fuerza una preocupación central: la falta de trabajo. Y es ahí donde vamos a poner toda nuestra energía, porque sabemos que sin trabajo no hay dignidad ni futuro”